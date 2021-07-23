MLB／不是真的要走 「賓士哥」退休不到24小時宣告重生

白襪隊「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）昨天突發「離開棒壇」聲明，引起外界震驚，今天上演髮夾彎，他乖乖穿上3A球衣出賽，並透過Instagram再度發表聲明：「我絕對不會放棄！」退休生活不到24小時落幕。

梅瑟德斯今年開季連8打數安打破紀錄，4月還拿下美聯單月最佳新人，但隨後開高走低，他在7月2日被降下3A重新調整，昨天突如其來的退休聲明震驚棒壇。

白襪總教練拉魯沙（Tony La Russa）昨天賽後記者會上，只有兩個提問與比賽相關，其餘問題都圍繞著梅瑟德斯，他對此回應：「我會與他聯絡，看看到底發生了什麼事，體驗過大聯盟後再回到小聯盟，或許是他感到沮喪了，我會試著告訴他，他的未來是屬於大聯盟。」

梅瑟德斯今天顯然已經回心轉意，貼出象徵重生的浴火鳳凰照片，留言寫著：「我的夢想是成為大聯盟球員，我一直希望上帝給我機會，而祂在3個月前給了我這樣的機會；我對我的家人、球團」球迷感到虧欠，我要再次道歉。」滿滿的懺悔文末寫著：「我回來了」。