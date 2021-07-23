MLB／世界至寶！天使推遲大谷登板 想讓他多休1天

大谷翔平的下一場先發投球，定調將在下周二、27日主場迎戰洛磯隊，總教練麥登（Joe Maddon）還不知道誰將負責26日一戰的先發，但決定讓大谷維持休6天出賽。

大谷本季先發14場，拿下4勝1敗、防禦率3.21，前次投球為20日，對運動家隊先發投6局、無失分以無關勝敗收場，他可在休5天的狀況下扛起26日的先發，但球團並不想這麼做。

麥登表示，「我們的計畫是讓大谷維持休6天，我們會找出由誰來投周日（台北時間周一）的比賽，我們在幾天內就會知道答案。」天使將從小聯盟調上人手應急。

大谷本季還不曾在休4天的情況下登板，休5天的出賽共有5場，拿下3勝0敗、防禦率2.61，休6天以上則是出賽9場，拿下1勝1敗、防禦率3.64，儘管數據看不見「中5日」登板對大谷的負面影響，但進入下半季，天使仍決定為大谷嚴控出賽負擔。