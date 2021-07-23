MLB／只有大谷才能超越大谷 明星賽球衣拍賣價再破紀錄

美國職棒大聯盟今天在官網宣布，日本球星大谷翔平今年明星賽的簽名球衣，以13萬210美元（新台幣368萬1687元）拍出，創下20年來最高紀錄。

大谷翔平這件17號的深藍色簽名戰袍，在大聯盟公益性質的拍賣網站MLB Auctions上獲得154次出價，結標金額是13萬210美元，成為這個網站2001年以來價格最高的品項。

大谷翔平當紅，球衣價格水漲船高，出現「只有大谷才能超越大谷」的現象。

大聯盟官網指出，大谷一件7月2日比賽穿的實戰球衣，當天他敲出本季第29轟和30轟，3天前以12萬1800美元（新台幣344萬3895元）結標，剛創下歷年紀錄，但3天後馬上被明星賽球衣超越。

大聯盟官網指出，這件大谷的明星賽簽名球衣，甚至不是他上場穿的那一件實戰球衣。

大谷明星賽球衣的13萬多美元義賣所得，將用在「棒球援助團隊」（Baseball Assistance Team）。這個團體是由大聯盟退役球員在1986年設立，專門協助大小聯盟球員、職員、球探、裁判等生活上需要幫忙的棒球家庭。

大谷翔平比賽球衣的義賣所得，將捐給「天使棒球基金會」（Angels Baseball Foundation）用在改善地方的教育、醫療、科學、藝術和青少年相關議題，提供兒童接觸棒球的機會。

球場上，大谷翔平屢屢改寫大聯盟百年紀錄之外；球場外，隨著名氣而來的相關收益也持續飆漲。

大谷翔平廣告代言收入600萬美元（約新台幣1.7億）是大聯盟本季最高。今年大聯盟明星賽的商品銷售，大谷翔平一人就占了28%，把其他80名入選球星遠遠拋在後頭。