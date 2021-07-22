MLB／印地安人缺一壘手 張育成重返大聯盟安打開張

旅美好手張育成3日遭下放3A，在小聯盟調整19天後重返前線，今天在休士頓對太空人隊之戰擔任先發一壘手、第8棒，全場4打數1安打、跑回1分，但也吞下3次三振，印地安人終場5：4獲勝。

印地安人官網指出，內野手布萊德利（Bobby Bradley）的下背部仍感不適、影響傳球，球員名單必須有另一個一壘手人選，張育成因此重返大聯盟。

印地安人、太空人3連戰最後一戰，張育成3局上首次打擊，從太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）的手中揮出中右外野方向安打，再靠赫南德茲（Cesar Hernandez）二壘打掩護，攻下全場第1分，接下來3次打擊都吞三振。

這是張育成繼2日對太空人之戰3打數2安打後，再度在大聯盟揮出安打，本季出賽50場，打擊率1成79、全壘打2支、打點14分。

此役打完前6局，兩隊4：4平手，7局上赫南德茲轟出陽春砲，成為致勝一擊，印地安人終場1分之差獲勝，戰績48勝45敗，在美聯中區排名第2，落後白襪隊8.5場勝差。