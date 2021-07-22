MLB／不玩了？白襪「賓士哥」梅瑟德斯IG疑似宣布退休

開季一度繳出超水準表現的白襪隊大齡新秀「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes），近期因打擊陷入低潮被下放回小聯盟3A，然而似乎仕途不順，他在IG寫下自己的退休聲明，不過白襪官方表示沒有接獲前者的任何引退通知。

28歲的梅瑟德斯開季成績一路暴走，再加上與知名汽車品牌「賓士」一樣的姓氏，讓他一度成為大聯盟家喻戶曉的人物，不過5月的一場比賽中，球隊取得大幅領先，他對當時派上野手上場投球的雙城球員開轟，引來自家73歲老教頭拉魯薩（Tony La Russa）不滿，認為他違反了「潛規則」，雖然陣中球員力挺，卻也讓他之後的成績陷入永劫不復的深淵。

梅瑟德斯五月打擊三圍僅.221/ .292/ .326，相較於開季第一個月的 .415/ .455/ .659宛如從天堂落入地獄，6月更是掉到.159/ .221/ .190，球隊也將他下放至3A調整。

然而就在幾個小時前，梅瑟德斯在個人IG發表了「it’s over（結束了）」退休宣言，他在文中感謝了上帝與家人，並透露「將暫時離開棒球一段時間」，白襪官方則表示：「並未得知任何有關他的通知，他也未曾透露自己的未來規劃。」意即梅瑟德斯未曾與球團溝通此事，就連球團都感到相當錯愕。