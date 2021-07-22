MLB／小葛雷諾明星賽後5戰4轟 32轟只差大谷翔平2轟

藍鳥隊今天在水牛城主場4：7不敵紅襪隊，不過今年明星賽MVP小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4局下轟出陽春砲，本季第32轟出爐，也是明星賽後5場比賽第4轟，天使隊大谷翔平的全壘打王頭銜面臨危機。

藍鳥、紅襪這場「全壘打大賽」一共出現8轟，雙方先發投手瑞伊（Robbie Ray）、李察茲（Garrett Richards）各挨3轟，小葛雷諾4局下掃出中右外野方向430英尺陽春砲，攻下全隊第1分，本季79分打點也是大聯盟球員最多，但紅襪全場5轟打下江山。

14日明星賽開打前，大谷是大聯盟唯一30轟打者，以33支全壘打領先群雄，小葛雷諾28轟居次；明星賽後5場比賽，兩人全壘打數是1：4，本季產量變成34：32，教士隊塔提斯（FernandoTatis Jr.）29轟排名第3，也是國聯榜首。

藍鳥31日將搬回快兩年未出賽的多倫多主場Rogers Centre，小葛雷諾生涯3年56轟紀錄只有5轟在這座球場締造，加拿大球迷又有機會看到這位22歲好手的重砲火力。

天使隊今天休兵，明起在客場對雙城隊進行4連戰，明天首戰將上演前田健太（4勝3敗、防禦率4.71）、大谷投打對決場面，大谷預定27日在洛杉磯主場登板先發，和洛磯隊交手。