快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／小葛雷諾明星賽後5戰4轟 32轟只差大谷翔平2轟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾本季第32轟出爐，也是明星賽後5場比賽第4轟，天使隊大谷翔平的全壘打王頭銜面臨危機。 美聯社
小葛雷諾本季第32轟出爐，也是明星賽後5場比賽第4轟，天使隊大谷翔平的全壘打王頭銜面臨危機。 美聯社

藍鳥隊今天在水牛城主場4：7不敵紅襪隊，不過今年明星賽MVP小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4局下轟出陽春砲，本季第32轟出爐，也是明星賽後5場比賽第4轟，天使隊大谷翔平的全壘打王頭銜面臨危機。

藍鳥、紅襪這場「全壘打大賽」一共出現8轟，雙方先發投手瑞伊（Robbie Ray）、李察茲（Garrett Richards）各挨3轟，小葛雷諾4局下掃出中右外野方向430英尺陽春砲，攻下全隊第1分，本季79分打點也是大聯盟球員最多，但紅襪全場5轟打下江山。

14日明星賽開打前，大谷是大聯盟唯一30轟打者，以33支全壘打領先群雄，小葛雷諾28轟居次；明星賽後5場比賽，兩人全壘打數是1：4，本季產量變成34：32，教士隊塔提斯（FernandoTatis Jr.）29轟排名第3，也是國聯榜首。

藍鳥31日將搬回快兩年未出賽的多倫多主場Rogers Centre，小葛雷諾生涯3年56轟紀錄只有5轟在這座球場締造，加拿大球迷又有機會看到這位22歲好手的重砲火力。

天使隊今天休兵，明起在客場對雙城隊進行4連戰，明天首戰將上演前田健太（4勝3敗、防禦率4.71）、大谷投打對決場面，大谷預定27日在洛杉磯主場登板先發，和洛磯隊交手。

小葛雷諾

延伸閱讀

MLB／大谷翔平吞3K 麥登遭驅逐出場要主審自省

MLB／大谷翔平飆6局無失分 天使在他退場就崩了

MLB／大谷要注意了！小葛雷諾急起直追 明星賽後連敲3轟

MLB／大谷翔平34轟出爐 麥登：他不是累 只是揮棒機制跑掉

相關新聞

不只是翻譯 水原一平是大谷翔平的小叮噹

現年36歲的水原一平出生於北海道，但在安納罕長大，「我剛好趕上野茂旋風，自此之後，我就迷上大聯盟了。」水原就因爲這個從看電視累積出來的棒球知識和熱情，自一個貿易公司的職員，變成岡島秀樹在紅襪時期的翻譯

MLB／小葛雷諾明星賽後5戰4轟 32轟只差大谷翔平2轟

藍鳥隊今天在水牛城主場4：7不敵紅襪隊，不過今年明星賽MVP小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4局下...

MLB／張育成回大聯盟先發 首打席建功敲安打另吞3K

美國職棒克里夫蘭印地安人隊的台灣好手張育成今天重回大聯盟，客場出戰休士頓太空人，首打席敲出安打，幫球隊跑回第1分，但後3...

MLB／東奧搶占電視轉播 日本球迷哀號：給我大谷

東京奧運將在明天正式開幕，賽事也已經從21日就陸續展開。而原本NHK頻繁轉播美國職棒大聯盟天使隊大谷翔平比賽，也已經全面...

MLB／藍鳥水牛城告別秀 紅襪兩戰無情狂轟11支全壘打

被喻為大聯盟「流浪者」的藍鳥隊，今天打完本季在水牛城主場最後一戰，對手紅襪隊無情轟炸，全場出現5支全壘打，以7：4獲勝，...

MLB／張育成升大聯盟 先發第8棒一壘手戰太空人

台灣棒球好手張育成7月初遭球隊下放小聯盟之後，經過2個多星期重新升上大聯盟，今天在客場出戰休士頓太空人，擔任先發一壘手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。