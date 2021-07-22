MLB／交易大限在即 費城人無懼奢使稅欲大肆補強

休賽季連年補強卻連續9年未進入季後賽的費城人，據《The Athletic》報導指出，這次他們要大展身手了。即將在731交易大限前招兵買馬，願意支付奢侈稅補進多名明星球員。

國聯東區本季積弱不振，目前僅大都會擁有五成以上勝率，然而在王牌狄葛隆（Jacob deGrom）與林多（Francisco Lindor）皆因傷缺席的情況下，緊落後3.5場的費城人正是篡位的好時機，有望一嚐睽違9年的季後賽滋味。

休賽季費城人找來新科總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski），就是為了打造一支擅長贏球的球隊，他們的打線具有相當優秀的潛力，然而牛棚卻殘破不堪，終結者內瑞斯（Hector Neris）本季已累積砸鍋6次，防禦率高達4.93，也因此後援投手成為補強的優先選項。

小熊隊當家三壘手布萊恩（Kris Bryant）。 美聯社

據內文透露，費城人已經打聽過小熊隊金布洛爾（Craig Kimbrel）、天使隊伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）、海盜羅德里奎茲（Richard Rodriguez）與雙城隊羅傑斯（Taylor Rogers），希望能在交易市場攬回至少一名牛棚大將。

至於打線上的補強，他們也曾訊問過幾名控制權剩1年的強打者，如小熊當家三壘手布萊恩（Kris Bryant）、馬林魚炙手球熱的外野手馬提（Starling Marte），希望也少量新秀換得短期租約的即戰力。