MLB／張育成回大聯盟先發 首打席建功敲安打另吞3K

克里夫蘭印地安人隊的台灣好手張育成今天重回大聯盟，客場出戰休士頓太空人，首打席敲出安打，幫球隊跑回第1分，但後3次打擊都遭三振。

印地安人今天5比4擊敗太空人，張育成擔任先發第8棒一壘手，4次站上打擊區。3局上首次打擊時，他從太空人投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）手中敲出安打。

25歲的張育成本季開季從大聯盟出發，待了3個月之後，在7月2日遭下放小聯盟3A。這段期間他在3A出賽11場，有2支全壘打，打擊率3成10。

張育成前一次在大聯盟出賽是7月1日，主場對太空人之戰單場敲出2支安打；相隔3週他再度在大聯盟敲出安打。

3局上張育成率先上場打擊，敲出安打帶動攻勢，在隊友耶南德茲（Cesar Hernandez）的安打護送下，跑回本壘，攻下球隊的第1分，打破0比0僵局。

太空人第一棒阿圖維（Jose Altuve）4局下敲出陽春全壘打，幫助球隊追平，雙方1比1平手。這是阿圖維本季第23轟，穩坐太空人隊上的全壘打王。

5局上，張育成又是這局的首名打者，本場二度面對太空人先發投手麥卡勒，揮空一記角度犀利的滑球，遭到三振。

太空人前兩分都靠全壘打。5局下外野手塔克（Kyle Tucker）開轟，為球隊打下超前分，以2比1領先。阿圖維、塔克都是連兩場比賽開轟，阿圖維昨天對印地安人，單場雙響砲。

6局上，分數1比2落後的印地安人攻占滿壘，輪到張育成本場第3次打擊。面對太空人第一任後援投手阿布瑞烏（Bryan Abreu），張育成錯失建功機會，遭到三振。

張育成三振出局之後，下一棒克里門（ErnieClement）敲出逆轉比數的二壘安打，一棒送回3分，印地安人以4比2超前。

6局下主場太空人靠著阿圖維二壘安打、古利爾（Yuli Gurriel）一壘安打貢獻打點，再度把比數扳平，4比4平手。

印地安人這場勝利的關鍵人物是耶南德茲，他在3局敲安為球隊打下第1分，7局上全壘打則是致勝分。終場印地安人5比4險勝1分。