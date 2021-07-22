MLB／藍鳥水牛城告別秀 紅襪兩戰無情狂轟11支全壘打

被喻為大聯盟「流浪者」的藍鳥隊，今天打完本季在水牛城主場最後一戰，對手紅襪隊無情轟炸，全場出現5支全壘打，以7：4獲勝，打出對戰3連勝，藍鳥接下來進行7場客場比賽，31日終於要搬回暌違快兩年的多倫多主場。

藍鳥在水牛城告別秀，這座3A等級球場吸引14607人進場觀戰，藍鳥所有教練、球員第3局特別走出休息區向全場行禮致意，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「絕不會忘記去年是在這裡打進季後賽，看到爆滿球迷實在太讚了。」

藍鳥球原第3局特別走出休息區向全場行禮致意。 美聯社

藍鳥最近一次在多倫多主場Rogers Centre出賽，已是前年9月30日對光芒隊之戰，去年起受到疫情衝擊，加拿大加強邊境管控，藍鳥一直留在美國以水手城做為主場，今年開季更以佛州1A球場進行開幕戰，季中再移師水手城，成為大聯盟史上首支連續3季在不同城市進行開幕戰的球隊。

藍鳥、紅襪在水牛城的告別系列賽，第2戰因雨延賽，紅襪前天狂揮6轟，以13：4大勝，兩隊今天再度交手，被在場媒體形容為全壘打大賽，全場一共出現8支全壘打，紅襪光是這兩戰就出現11支全壘打、攻下20分之多，讓藍鳥投手群毫無招架之力。

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4局下陽春砲，本季第32轟出爐。 美聯社

藍鳥今天3轟紀錄，包括小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4局下陽春砲，本季第32轟出爐，只落後天使隊大谷翔平2轟，仍居大聯盟球員第2。