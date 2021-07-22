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MLB／東奧搶占電視轉播 日本球迷哀號：給我大谷

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
旅美的人氣日本棒球明星大谷翔平。美聯社
旅美的人氣日本棒球明星大谷翔平。美聯社

原本NHK頻繁轉播美國職棒大聯盟天使隊大谷翔平比賽，已經全面轉向轉播奧運賽事，讓球迷哀號，「拜託給我大谷！」 路透社
原本NHK頻繁轉播美國職棒大聯盟天使隊大谷翔平比賽，已經全面轉向轉播奧運賽事，讓球迷哀號，「拜託給我大谷！」 路透社

東京奧運將在明天正式開幕，賽事也已經從21日就陸續展開。而原本NHK頻繁轉播美國職棒大聯盟天使大谷翔平比賽，也已經全面轉向轉播奧運賽事，讓球迷哀號，「拜託給我大谷！」

日媒J-CAST NEWS報導，原本就是日本人氣棒球明星的大谷現在活耀於美國大聯盟，日本的電視台也十分關注大谷的在美國大聯盟的表現。不只NHK的BS台會直播天使隊賽事，13日甚至罕見在NHK綜合台直播大谷打出全壘打的瞬間。

但是，賽季進入後半之後，情況一轉。18日開始，NHK推出了東京奧運特別節目，今後天使隊比賽的日子，NHK都已排定轉播的奧運賽事，包括23日將轉播足球賽、24日曲棍球、25日拳擊、26日擊劍、27日手球。

NHK副會長正籬聰表示，確實接到許多民眾反映希望能轉播大谷所在天使隊的賽事，如何兼顧東奧與大谷，內部正在討論中。

但目前看來，至少7月底之前，比起大谷出賽，NHK仍將以東京奧運的轉播為優先，這也讓推特上湧現球迷的哀嘆，「給我大谷」、「不能理解！轉播大谷啦」、「比起東奧，當然是大谷啊！」

天使 大聯盟 大谷翔平

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