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MLB／今日戰績表 洋基10局4暴投搞砸基襪大戰

聯合新聞網 / 整理
紅襪隊再見犧牲打擊敗洋基全隊興奮。 路透
紅襪隊再見犧牲打擊敗洋基全隊興奮。 路透

MLB今日戰績表

遊騎兵 5：7 老虎

勇士 7：2 費城人

洋基 4：5(10局) 紅襪

教士 3：2 馬林魚

光芒 5：4 印地安人

小熊 2：3 紅雀

天使 3：2 雙城

運動家 4：1 水手

巨人 5：3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 響尾蛇 vs. 小熊

07:05 勇士 vs. 費城人

07:05 國民 vs. 金鶯

07:10 洋基 vs. 紅襪

07:10 教士 vs. 馬林魚

07:10 紅雀 vs. 紅人

07:10 光芒 vs. 印地安人

07:10 藍鳥 vs. 大都會

08:10 天使 vs. 雙城

08:10 白襪 vs. 釀酒人

08:10 老虎 vs. 皇家

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

09:45 海盜 vs. 巨人

10:10 洛磯 vs. 道奇

10:10 運動家 vs. 水手

球隊戰績表

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