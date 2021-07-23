MLB／今日戰績表 洋基10局4暴投搞砸基襪大戰

光芒宣布已和雙城達成4名球員交易，其中包含41歲的明星重砲手克魯茲（Nelson Cruz），對此，克魯茲也樂觀其成：「這是一個新的篇章，我會像擁抱生命中的一切一樣擁抱它，去幫助光芒贏得總冠軍。」

2021-07-23 12:13