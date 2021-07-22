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MLB／今日戰績表 洋基延長賽再見安氣走費城人

聯合新聞網 / 整理
拉馬瑞擊出再見安。 美聯社
拉馬瑞擊出再見安。 美聯社

MLB今日戰績表

金鶯 4：5 光芒

教士 2：3(7局) 勇士

教士 (延賽) 勇士(雙重戰)

大都會 7：0 小熊

皇家 6：3 釀酒人

水手 3：6 洛磯

海盜 4：6 響尾蛇

遊騎兵 2：4 老虎

馬林魚 3：1國民

費城人 5：6(10局)洋基

紅襪 7：4 藍鳥

小熊 2：3(10局) 紅雀

印地安人 5：4 太空人

雙城 7：2 白襪

巨人 4：2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 遊騎兵 vs. 老虎

07:05 勇士 vs. 費城人

07:10 洋基 vs. 紅襪

07:10 教士 vs. 馬林魚

07:10 光芒 vs. 印地安人

07:15 小熊 vs. 紅雀

08:10 天使 vs. 雙城

10:10 運動家 vs. 水手

10:10 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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