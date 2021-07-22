MLB／今日戰績表 洋基延長賽再見安氣走費城人

現年36歲的水原一平出生於北海道，但在安納罕長大，「我剛好趕上野茂旋風，自此之後，我就迷上大聯盟了。」水原就因爲這個從看電視累積出來的棒球知識和熱情，自一個貿易公司的職員，變成岡島秀樹在紅襪時期的翻譯

2021-07-22 07:00