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MLB／張育成升大聯盟 先發第8棒一壘手戰太空人

中央社 / 洛杉磯21日專電
張育成經過2個多星期重新升上大聯盟。 法新社
張育成經過2個多星期重新升上大聯盟。 法新社

台灣棒球好手張育成7月初遭球隊下放小聯盟之後，經過2個多星期重新升上大聯盟，今天在客場出戰休士頓太空人，擔任先發一壘手，打擊排序第8。

克里夫蘭印地安人隊官網今天宣布張育成升上大聯盟。張育成7月2日下放小聯盟3A之後，這段期間出賽11場，2支全壘打，打擊率3成10。

分區排名第二的印地安人最近出現傷兵。一壘手布萊德雷（Bobby Bradley）傳球的時候背部不適，明星三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）手肘不舒服，工具人克里門（Ernie Clement）必須補上三壘，今天調上張育成用於一壘位置。

張育成今天在臉書分享重回大聯盟的消息，向球迷宣布「我回來了」。

25歲的張育成大聯盟生涯第3年，本季從4月1日到7月1日間出賽49場，已經是2019年首次登上大聯盟以來，3年之間最多的出賽場次。他在2019年出賽28場、2020年出賽10場。

張育成 大聯盟 小聯盟

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