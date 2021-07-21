MLB／首度全由女性擔綱 大聯盟轉播寫歷史新頁

美國職棒大聯盟MLB今晚坦帕灣光芒對上巴爾的摩金鶯的比賽，在YouTube實況轉播首度全部由女性擔任播報員和球評，寫下歷史新頁。

美聯社報導，這場比賽在光芒主場佛羅里達州純品康納球場（Tropicana Field）舉行，實況轉播工作由紐曼（Melanie Newman）擔任即時播報員、蘭斯（Sarah Langs）擔任球評、黎卓（Alanna Rizzo）擔任場邊記者，瓦特尼（Heidi Watney）和賈德納（LaurenGardner）分別擔任賽前和賽後節目主持人。

黎卓（Alanna Rizzo）擔任場邊記者訪問光芒球員。 法新社

終場光芒以9比3擊敗金鶯。賽後蘭斯在推特（Twitter）發文表示：「今晚真令人開心。榮幸參與歷史時刻，但最重要的是和（同事們）共事充滿樂趣。」她並讚美團隊其他女主播是「強大、聰明且激勵人心的女性和人士」！

Trailblazers.



The first all-woman broadcast crew in MLB history! 👏 pic.twitter.com/2q94k7l5h4 — MLB (@MLB) July 21, 2021

紐曼平常是金鶯的電台實況轉播即時播報員，蘭斯在MLB官方網站撰文分析，黎卓、瓦特尼和賈德納則是MLB電視網的主播。

MLB電視網在推特寫道：「這並非新奇的事，而是正常不過。」MLB官方推特帳號則發文稱她們是「開拓者」。

美國女網前球后、同時是社會正義倡議者的金恩夫人（Billie Jean King）也為這場轉播表示喝彩，她在推特寫道：「這是MLB創造歷史的一晚」。