MLB／首度全由女性擔綱 大聯盟轉播寫歷史新頁

美國職棒大聯盟MLB今晚坦帕灣光芒對上巴爾的摩金鶯的比賽,在YouTube實況轉播首度全部由女性擔任播報員和球評,寫下歷史新頁。

美聯社報導,這場比賽在光芒主場佛羅里達州純品康納球場(Tropicana Field)舉行,實況轉播工作由紐曼(Melanie Newman)擔任即時播報員、蘭斯(Sarah Langs)擔任球評、黎卓(Alanna Rizzo)擔任場邊記者,瓦特尼(Heidi Watney)和賈德納(LaurenGardner)分別擔任賽前和賽後節目主持人。

黎卓(Alanna Rizzo)擔任場邊記者訪問光芒球員。 法新社

終場光芒以9比3擊敗金鶯。賽後蘭斯在推特(Twitter)發文表示:「今晚真令人開心。榮幸參與歷史時刻,但最重要的是和(同事們)共事充滿樂趣。」她並讚美團隊其他女主播是「強大、聰明且激勵人心的女性和人士」!

Trailblazers.



The first all-woman broadcast crew in MLB history! 👏 pic.twitter.com/2q94k7l5h4