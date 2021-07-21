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MLB／亞土維單場雙響慶生涯10年 太空人宰印地安人

中央社 / 休士頓20日綜合外電報導
亞土維用單場雙響慶祝個人生涯里程碑。 路透社
亞土維用單場雙響慶祝個人生涯里程碑。 路透社

靠著亞土維（Jose Altuve）慶祝個人生涯里程碑的單場雙響，以及5局下一口氣灌進6分製造的大局，MLB休士頓太空人今天大勝克里夫蘭印地安人，9比3拿下勝利。

亞土維慶祝他在美國職棒大聯盟MLB初登場的十週年，交出4打數2安打，1次保送、兩分打點表現。他首局首打席就揮出左中外野的陽春砲，帶領球隊先馳得點，3局下再轟出陽春全壘打。

除了讓亞土維轟出本季個人第21與第22支全壘打，印地安人菜鳥右投麥肯錫（Triston McKenzie）前4局大致都能控制局面，直到5局下無人出局，被阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）一支2分打點的一壘打打下場。

桑德林（Nick Sandlin） 在印地安人0比4落後時上場接替麥肯錫，但也沒能穩住場面，讓塔克（KyleTucker）敲出他第16號全壘打。太空人領先擴大到6比0之後，再從印地安人第3任投手賈薩（Justin Garza）手中攻得2分，單這局就灌進6分，打線足足打超過一輪，共10名打者輪番上陣。

前一場先發7局無失分的麥肯錫今天投不滿5局就被敲8安失5分，另有1次保送與3個三振。他承擔敗投，最近7場先發一勝難求。

同樣是菜鳥，太空人先發右投賈西亞（LuisGarcia）就沒有這種問題，他今天讓頭5名打者5上5下，其中包括連3K三振掉打者之後，2局上兩出局時被敲出2支安打，但他隨即穩住陣腳，連續解決接下來10名打者。

印地安人前7局只敲出零星的4支安打，直到8局上才突破對方投手防線，從太空人第2任救援投手史密斯（Joe Smith）手中打破鴨蛋，攻下3分，可惜後繼無力，終場就以3比9慘敗。

印地安人本季6次對戰太空人6戰皆墨，共計兩隊對戰20次，印地安人輸了14次。

印地安人

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