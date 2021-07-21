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MLB／卡斯楚因家暴案停賽 國民總管批：他這季不會回來了

聯合新聞網 / 綜合報導
國民隊三壘手卡斯楚（Starlin Castro）。 美聯社
國民隊三壘手卡斯楚（Starlin Castro）。 美聯社

國民隊三壘手卡斯楚（Starlin Castro）日前因家暴案件被聯盟放入停職名單，總管瑞佐（Mike Rizzo）稍早時接受媒體採訪，他難得對自家球員說出重話，表示：「卡斯楚這季不會回來了。」

被問道是否有讓卡斯楚於本季回歸的計畫，瑞佐覺得不以為然，表示：「你問我有沒有讓他回歸的計畫？沒有，我沒有要讓他回歸。」他表示自己並沒有與對方面對面交談過，並透露在聯盟祭出停職前就聽聞此事：「我對此很驚訝，也很生氣，這不應該發生，將來不會有任何一位國民隊成員做出這種事，否則我會出面解決。」

為填補內野空缺，卡斯楚於2019年休賽季與國民簽下2年1200萬美元合約，本季繳出打擊率.267、3支全壘打38分打點，攻擊指數.708的中庸成績，本季戰績不佳的國民預計於交易大限前展開甩賣，不過現在看來卡斯楚不會是被兜售的對象之一。

卡斯楚 家暴

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