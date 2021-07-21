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MLB／上半季才投無安打比賽 老虎隊譚波將動TJ手術

聯合新聞網 / 綜合報導
老虎先發右投譚波（Spencer Turnbull）。 歐新社
老虎先發右投譚波（Spencer Turnbull）。 歐新社

今年5月18日曾對西雅圖水手隊投出無安打比賽的老虎先發右投譚波（Spencer Turnbull），近期宣布將要開韌帶置換手術（Tommy John），除了本賽季報銷，明年也大概看不到他再次站上投手丘。

28歲的譚波本季表現亮眼，先發出賽9場繳出4勝2敗、2.88的自責分率，並在50局的投球工作中送出44次三振，他的上一次登板為美國時間6月4日對上白襪，投了4局失1分因右手緊繃退場，後來被球隊放入10天傷兵名單，可惜近期卻傳出如此壞消息。

總教練辛區（A.J. Hinch）表示：「這並非是單一場比賽引起的，通常你看的一個投手面露痛苦地走下投手丘，那勢必是受傷了，當時一有痠痛徵兆我們就把他放進傷兵名單，但事實證明並不是UCL斷裂，所以我們無法確切了解程度到哪，不過在他回到場上繼續投球時，發炎狀況一次比一次嚴重，我覺得是時候批准手術了。」

韌帶置換手術的進行雖然只需要1小時，但卻需1年到18個月的復健時間，也因此若要看到譚波重返投手丘，最快可能要等到2022下半季，抑或2023開季了。

手術 復健 西雅圖

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