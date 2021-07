MLB／派提特之子挑戰大聯盟 加盟前隊友基特的馬林魚

近年大聯盟星二代輩出,包括藍鳥隊比切特(Bo Bichette)、小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、小畢吉歐(Cavan Biggio)等人,而今前洋基隊名將派提特(Andy Pettitte)兒子Jared(Jared Pettitte)也將投身大聯盟,他日前與老爸前隊友基特(Derek Jeter)的馬林魚簽約,往棒球最高殿堂邁進。

Marlins sign Andy Pettitte’s son, Jared as an undrafted free agent



The redshirt junior struck out 26 and held opponents to a .198 AVG in 26.1 D1 innings this past year



