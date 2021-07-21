MLB／派提特之子挑戰大聯盟 加盟前隊友基特的馬林魚

近年大聯盟星二代輩出，包括藍鳥隊比切特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小畢吉歐（Cavan Biggio）等人，而今前洋基隊名將派提特（Andy Pettitte）兒子Jared（Jared Pettitte）也將投身大聯盟，他日前與老爸前隊友基特（Derek Jeter）的馬林魚簽約，往棒球最高殿堂邁進。

Marlins sign Andy Pettitte’s son, Jared as an undrafted free agent



The redshirt junior struck out 26 and held opponents to a .198 AVG in 26.1 D1 innings this past year



pic.twitter.com/Q1OtEp8cqs — Farm To Fame (@FarmToFame_) July 21, 2021

Jared與父親一樣是名左投手，今年他替母校達拉斯浸會大學出賽，13場比賽繳出自責分率5.81的成績，高中時期他接受前大聯盟名將柏克曼（Lance Berkman）指導，以12勝1敗、自責分率1.20的優秀成績替休士頓高中拿下州冠軍，據悉他是以非選秀球員身分與馬林魚簽約。

Jared的父親派提特是大聯盟3屆全明星，18年生涯僅待過洋基與太空人，期間曾伴隨洋基5度奪下世界大賽冠軍，累積256勝153敗，局數3316局，送出2448次三振與3.85的自責分率。