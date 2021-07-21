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MLB／派提特之子挑戰大聯盟 加盟前隊友基特的馬林魚

聯合新聞網 / 綜合報導
前洋基隊名將派提特（Andy Pettitte）兒子Jared（Jared Pettitte）。 取自推特@JCPGATA
前洋基隊名將派提特（Andy Pettitte）兒子Jared（Jared Pettitte）。 取自推特@JCPGATA

近年大聯盟星二代輩出，包括藍鳥隊比切特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小畢吉歐（Cavan Biggio）等人，而今前洋基隊名將派提特（Andy Pettitte）兒子Jared（Jared Pettitte）也將投身大聯盟，他日前與老爸前隊友基特（Derek Jeter）的馬林魚簽約，往棒球最高殿堂邁進。

Jared與父親一樣是名左投手，今年他替母校達拉斯浸會大學出賽，13場比賽繳出自責分率5.81的成績，高中時期他接受前大聯盟名將柏克曼（Lance Berkman）指導，以12勝1敗、自責分率1.20的優秀成績替休士頓高中拿下州冠軍，據悉他是以非選秀球員身分與馬林魚簽約。

Jared的父親派提特是大聯盟3屆全明星，18年生涯僅待過洋基與太空人，期間曾伴隨洋基5度奪下世界大賽冠軍，累積256勝153敗，局數3316局，送出2448次三振與3.85的自責分率。

太空人

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