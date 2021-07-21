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MLB／大谷翔平吞3K 麥登遭驅逐出場要主審自省

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平3打數吞下3K，總教練麥登還遭驅逐出場。 美聯社
大谷翔平3打數吞下3K，總教練麥登還遭驅逐出場。 美聯社

天使隊今天再於換上牛棚後潰敗，終場以0：6輸給運動家隊，大谷翔平3打數吞下3K，遭驅逐出場的總教練麥登（Joe Maddon）直言：「毫無疑問，我們的牛棚必須做得更好。」

運動家由卡普利安（James Kaprielian）先發，大谷的第1打席是連4顆壞球的保送，第2、3打席都對94哩的四縫線哩直球揮空三振，第4打席對上後援投手羅莫（Sergio Romo），大谷面對沒進入好球帶的超低滑球揮空，吞下單場第3K。

面對大谷賞出2K，卡普利安表示，「對我來說，打擊區是誰真的不是重點，大谷是很優秀的棒球選手，我們都知道這點，但我也相信在我身後守備的隊友、相信自己的能力，重點是執行投球策略，除非他們擊敗我，否則我會選擇相信自己的能力去投球。」

天使先發投手蘇亞雷斯（José Suarez）退場時是0：2落後，留下兩位跑者，邁爾斯（Mike Mayers）接手被勞瑞亞諾（Ramón Laureano）敲出二壘打清壘，決定了戰局走向。

天使一路被壓著打，麥登在8局時還因上場與主審米勒（Bill Miller）爭執，遭到驅逐出場。

麥登賽後聲稱，米勒對球員說了一些不好的言論，但他拒絕透露說了什麼、對哪位球員說，「是一些我不喜歡的話，他應該自己聽聽看。」

天使 牛棚 運動家

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