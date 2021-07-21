球團經營亂七八糟 海盜已成強隊農場

匹茲堡海盜隊在明星賽前與明星賽後一共連續和紐約大都會隊打了七場比賽，引起了筆者這個紐約客的注意，任何時間想要看廉價球票或是想買到好買的球票，只需要找有海盜隊的比賽，就很容易買到廉價票。明星賽前在紐約打了四場、2勝2負，明星賽後上周末海盜小將更厲害，2勝1負贏得對大都會的系列賽，面對國聯東區榜首的大都會隊，小海盜們打很努力，但事實面還是很殘酷，海盜目前敬陪國聯中區末位，在整個國聯倒數第二，只比亞利桑納響尾蛇隊好些。到底海盜的未來在哪？海盜們未來航向何處？

海盜隊今年開季的球員總薪資是4500萬美元，也居大聯盟球隊中的末位。4500萬是甚麼概念？ 第一名是洛杉磯道奇隊，總薪資約2億5000萬，第二名的是紐約洋基隊，約2億。4500萬又代表甚麼？這一陣子出事，目前正待調查的道奇隊投手鮑爾(Trevor Bauer)，光今年薪水就快4000萬，大概可以養海盜隊快8、9成的球員了。

再看看海盜隊過去幾年放掉的球員：先發投手柯爾(Gerrit Cole)、泰隆(Jameson Taillon)、摩頓(Charlie Morton)、葛萊斯諾(Tyler Glasnow)、哈普(J.A. Happ)，救援投手梅蘭森(Mark Melancon)，捕手塞瓦利(Francisco Cervelli)，野手陣容方面有貝爾(Josh Bell)、哈瑞森(Josh Harrison)、馬提(Starling Marte)、米道斯(Austin Meadows)和麥卡臣(Andrew McCutchen)…….，中間除捕手塞瓦利去年退休，其他目前全都還在大聯盟打球，不要說組織成一個球隊先發陣容了，組成明星隊也差不多了。

強投柯爾(左)和強打貝爾(右)都是海盜培養出來的球員，也都是在新秀合約即將到期前被海盜拿出來一換多。 歐新社資料照片

這些球員幾乎都是在海盜隊做養成訓練，然後發展到接近完成品時，就一個個被交易或是賣到其他隊去，這些球員不需要全部留在匹茲堡，只需要其中一半球員都能同時留下來，海盜隊就會是一支相當恐怖的球隊了。海盜隊將這些球員交換出去後，換來了一些未來新秀，然後又繼續重複的培養孕育那些被交換來的小球員，所以說海盜隊是幫人作嫁妝、大聯盟球隊內的小聯盟球隊一點也不為過。

在約10天前才舉辦的2021年美國職棒2021年選秀會上，匹茲堡海盜隊以第一輪第一順位選進了來自路易維爾大學的強打捕手戴維斯(Henry Davis)，海盜官方消息是說，希望以捕手作為建軍基礎(cornerstone)，但其中有謠傳第二順位來自范德比爾大學的新秀投手萊特(Jack Leiter)，私下表示不樂意加入海盜隊。年紀小小、沒有大聯盟資歷的新秀就敢這樣，原來這小子有背景，老子就是前大聯盟大投手萊特(Al Leiter)。重點不在大小萊特，而是海盜隊長年擺爛，有點辦法的新秀來都不想來。對匹茲堡來說真的是有點恥辱。另外，誰知道五六年後狀元戴維斯是否還在匹茲堡？

海盜用今年的選秀狀元籤選了捕手戴維斯，雖然他潛力極佳，但大家都明牌海盜只是為人作嫁，等他在大聯盟開始要發光時就會交易出去。 美聯社

小市場的球隊如坦帕灣光芒隊、奧克蘭運動家隊，今年開季的總薪資也就只有6400萬和8200萬。其實也沒好到哪去，但是重點就是這兩隊有認真經營，懂得將新秀球員栽培、做最大化的利用，然後將球隊長年處在高檔次的競爭行列中，尤其兩隊所處的美聯東區與西區，其競爭強度遠比海盜隊的國聯中區強多了。

重點當然還是在老闆與管理階層，海盜隊在上世紀90年代就一直爛到現在，1992年是該隊最後一次爭國聯冠軍，接著1993年開始就一路輸下去。2007年該隊由目前的納丁(Bob Nutting)老闆買下，該隊戰績長年都是三到四成，唯三年過勝率五成的2013年到2015年三季都打進季後賽，而前面所提到的球員如麥卡臣、柯爾、馬提、摩頓和哈瑞森都分別在陣中，可見得海盜隊是曾經有過實力的，只要有好球員，海盜是可以打出東西出來的。

海盜打線目前只有外野手雷諾斯打出明星身手，他正是當初海盜用麥卡臣換來的包裏球員之一，本季打出優異的成績後，恐怕很快就會被換走。 美聯社

很可惜老闆與管理階層沒這麼做，把球隊當一般商品去經營，只想賺小錢，卻不想以爭冠模式做發展。去年美職棒球員工會隊連續第二年向海盜隊進行正式抱怨，指出海盜隊每年從大聯盟獲得的整體營收分紅，卻沒有用來積極的改善球隊實力，海盜隊雖然否認，不過對海盜隊是個很大的警告，也算是幫海盜隊球員和支持球迷爭一口惡氣。

記得上世紀末到本世紀初，NBA的洛杉磯快艇隊也是支長年爛隊，小氣老闆史特林(Donald Serling)只收門票錢、不給球員錢，最後球隊一賣掉後，快艇隊這些年成為西區勁旅。或許海盜隊要自強，問題要從老闆開始解決。