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陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

MLB／連三戰得分掛蛋 遊騎兵恐追平百年難堪紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
遊騎兵強打賈羅。 美聯社
遊騎兵強打賈羅。 美聯社

德州遊騎兵今（20日）不但投手放火，打擊表現也陷入絕對的沉默，面對同樣戰績不佳的老虎慘被0：14完封，近期他們已經連續3場得分掛蛋，若明日再被完封，將追平121年來聯盟最慘紀錄。

遊騎兵今派上入選明星賽的投手吉布森（Kyle Gibson）先發，他卻在後段局數完全爆炸，合計5局被敲10安失8分，承擔此役敗戰投手，接手的牛棚也完全抵擋不住老虎打線的火力，整場被狂敲了19支安打丟14分，自家打線則僅敲零星4安，且一分未得。

據《ESPN》數據顯示，遊騎兵近3戰1分未得，還讓對手狂拿29分，前一次要追溯到1906年還在布魯克林的道奇隊，當時他們3戰被得了31分。賽後總教練伍德沃德（Chris Woodward）也難得重話批評球員：「如果這支球隊沒有人為此感到羞恥，那麼他們不應該在場上比賽，也不應該是球隊的一份子，所有球員都想站上大聯盟，你必須自己把握機會。」

明日遊騎兵將繼續對戰老虎，對方派出本季防禦率4.36的左投史庫柏（Tarik Skubal），若遊騎兵再被完封，將追平由1900年來最慘的連4場得分掛蛋紀錄。

爆炸 德州

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