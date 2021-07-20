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MLB／曾爆近身球衝突 運動家坎納前嫌盡釋：大谷是特別的

聯合新聞網 / 綜合報導
先前曾與大谷因近身球差點爆發衝突的運動家坎納（Mark Canha）前嫌盡釋，表示：「他是特別的。」 路透社
先前曾與大谷因近身球差點爆發衝突的運動家坎納（Mark Canha）前嫌盡釋，表示：「他是特別的。」 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平今（20日）先發登板面對運動家繳6局無失分好投，打擊上卻被運動家投手厄文（Cole Irvin）封鎖，終場以1：4落敗，先前曾與大谷因近身球差點爆發衝突的坎納（Mark Canha）前嫌盡釋，表示：「他是特別的。」

雖然球隊從聯盟新寵兒手中取勝，運動家球員賽後仍保持風度，表達對大谷「二刀流」的讚嘆，今日主宰賽場，繳出7局無失分好投的厄文就表示：「我有次作客國聯巨人的比賽，上打擊區4個打席就累到不行，大谷卻能每5天就做一次，甚至都有水準以上的表現，即使他是對手也值得尊敬。」

本季曾爆發近身球衝突的坎納今天對大谷敲安，另被三振2次，他面露笑意表示，「沒有人能像大谷一樣，他是特別的，這也是他家喻戶曉的原因。」巴塞特（Chris Bassitt）也齊聲讚道：「他是比貝比魯斯（Babe Ruth）更好的球員，歷史上大概不會再有第二個人了。」

大谷此役投球表現出色，主投6局僅被敲3支安打無失分，打擊上則是4打數敲出1支二壘安打，然而一下場轉任右外野手後牛棚就失火，他不怪隊友，反而自責今天的打擊表現：「我也是打線的一部分，今天只敲了1支安打。」不過總教練麥登（Joe Maddon）則稱讚他的投球表現恢復水準，表示球速和變化球提升，指叉球也找回過往的威力。

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