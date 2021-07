昨日(19日)大都會作客海盜的比賽中爆發嚴重衝突,首局海盜打者擊出沿著界外邊線的滾地球被判定界內,導致壘上3名打者通通回本壘得分,這讓大都會總教練羅哈斯(Luis Rojas)大為光火,一度衝撞裁判,聯盟也在今日作出禁賽處分。

Taijuan Walker thinks the ball is foul so he tosses it away and the Pirates end up scoring three runs on an infield dribbler



Mets manager Luis Rojas got ejected immediately as he bumped into the umpire pic.twitter.com/Clb2hNnYnw