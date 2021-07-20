MLB／大谷翔平飆6局無失分 天使在他退場就崩了

大谷翔平三刀流出賽，沒能幫助天使隊搶下勝利，運動家隊的所有分數都在「投手大谷」退場後攻下，最終以4：1擊敗天使，大谷無關勝敗，本季勝場數停留在4勝。

明星賽結束後，「打者翔平」已經出賽3場，今天才輪到「投手大谷」出場，此役擔任先發投手、第2棒，先發投6局共用96球，僅被敲3安打、無失分，送出8次三振，卸下投球任務後改去守右外野。

運動家打線被大谷壓制了6局，天使7局換上希謝克（Steve Cishek）接手馬上就出事，連兩保送後被勞瑞亞諾（Ramón Laureano）敲出三分砲，打破雙方計分板的「0」，運動家取得3：0領先，歐森（Matt Olson）8局補上陽春砲。

「打者翔平」的成績是4打數敲出1安打，3局上掃出二壘打。 美聯社

大谷調往右外野後，8局上多打1打席後才下班，最終「打者翔平」的成績是4打數敲出1安打，3局上掃出二壘打，一壘上的佛列契（David Fletcher）連繞三個壘包想要幫球隊先搶下分數，但本壘攻防戰被判出局，天使提出挑戰後仍然維持原判。

天使直到9局才有分數進帳，農場排名第1的新秀馬許（Brandon Marsh）敲出二壘打、貢獻天使全場唯一分數，他在「開箱秀」4支0、吞2K後，今天繳出4支3猛打賞，首安、首打點都進袋。