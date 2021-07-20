MLB／洋基傷病悲劇再傳一例 「潛水艇」歐戴整季報銷
洋基日前才透過交易向響尾蛇延攬來洛卡斯特羅（Tim Locastro）沒幾週，近期就因韌帶撕裂整季報銷，今總教練布恩（Aaron Boone）又在記者會上公布，表示本季可能沒機會再看到「潛水艇」後援投手歐戴（Darren O'day）登場。
38歲的歐戴過去於金鶯隊時期曾是台灣好手陳偉殷的好隊友，幫後者守住不少勝投機會，本季轉戰洋基後卻飽受傷病困擾，曾在開季就因右肩傷勢關機一個月，6月底回歸後僅投2場比賽，7月初又因左腿拉上進入10天傷兵名單，至今尚未回歸，留下12場出賽、10.2局中投出11次三振、防禦率3.38、每局被上壘率1.22的成績。
教頭布恩在今日更新了歐戴的近況，表示傷勢並不樂觀，「基本上2021賽季不會再看到他上場。」歐戴休賽季與洋基簽下保障2年315萬美元合約，2022年為雙向選擇權，經過這個幾乎在傷兵名單待過的2021賽季，歐戴有很大的機會選擇執行，續披條紋衣進入下個賽季。
Darren O'Day's Yankees season is 'likely' over https://t.co/Aaax5rRkCB pic.twitter.com/CSezmzoxdZ— New York Post (@nypost) July 18, 2021
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