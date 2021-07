MLB／洋基傷病悲劇再傳一例 「潛水艇」歐戴整季報銷

洋基日前才透過交易向響尾蛇延攬來洛卡斯特羅(Tim Locastro)沒幾週,近期就因韌帶撕裂整季報銷,今總教練布恩(Aaron Boone)又在記者會上公布,表示本季可能沒機會再看到「潛水艇」後援投手歐戴(Darren O'day)登場。

38歲的歐戴過去於金鶯隊時期曾是台灣好手陳偉殷的好隊友,幫後者守住不少勝投機會,本季轉戰洋基後卻飽受傷病困擾,曾在開季就因右肩傷勢關機一個月,6月底回歸後僅投2場比賽,7月初又因左腿拉上進入10天傷兵名單,至今尚未回歸,留下12場出賽、10.2局中投出11次三振、防禦率3.38、每局被上壘率1.22的成績。

教頭布恩在今日更新了歐戴的近況,表示傷勢並不樂觀,「基本上2021賽季不會再看到他上場。」歐戴休賽季與洋基簽下保障2年315萬美元合約,2022年為雙向選擇權,經過這個幾乎在傷兵名單待過的2021賽季,歐戴有很大的機會選擇執行,續披條紋衣進入下個賽季。

