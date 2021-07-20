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MLB／老將萊斯特7局無失分好投 還上演二刀流開轟

聯合新聞網 / 綜合報導
國民隊老將萊斯特（Jon Lester） 美聯社
國民隊老將萊斯特（Jon Lester） 美聯社

國民隊老將萊斯特（Jon Lester）已年屆37歲，除了投球功力漸漸走下坡，打擊也向來不是他的長項，不過在今日（20日）對上馬林魚的比賽，他同場展現二刀流的身手，不但主投7局無失分，打擊上還有3打數2安打，包括一發紅不讓的表現。

萊斯特本場賽前防禦率破5，此役難得繳出回春表現，主投7局被敲6支安打無失分，沒有保送並送出本季新高的7次三振，而打線也不容忽視，前2局就給予10分奧援。

最令人驚奇的是，向來不以打擊見長的萊斯特也在5局下半開轟，這是他大聯盟生涯第4轟，也以37歲又193天之齡，成為繼2016年「Big Sexy」柯隆（Bartolo Colon）之後開轟的最老投手，終場國民也以18：1大勝馬林魚，他表示：「就像瞎了眼的松鼠找到了堅果，我不知道其他投手怎麼打擊的，但我就像的笨蛋般去猜測對方會投什麼球，剛好被我逮中一個直球，還好我沒有揮空，這是很酷的時刻。」

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