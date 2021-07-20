MLB／翻譯分享大谷明星賽之旅 私心為他設下62轟目標

大谷翔平的明星賽之旅，翻譯水原一平帶來最貼身的觀察，Sponichi Annex透過水原的第一人稱角度，分享大谷如何成為明星中的明星，兩天活動前來索取簽名的人物星級之高，讓大谷簽了也很興奮。

水原指出，大谷大約簽了100到200份，主要物品是球、球衣、球棒，也有人想跟大谷要支球棒。全壘打大賽對手國民隊索托（Juan Soto）非常有禮貌地詢問：「我可以要一顆有我的署名的簽名球嗎？」藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）領取明星賽MVP後，大谷向他恭喜，小葛雷諾回應：「我們一起加油吧！」

不只現役球星，歐提茲（David Ortiz）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）等人也都來找大谷。水原就形容，3位傳奇球星過來時，大谷看起來非常興奮。

因為這次參與明星賽之旅，水原跟著大谷一起體驗了人生首次私人飛機旅程，住宿飯店也很高檔；他也分享了兩人在紫毯上的穿搭，不忘「業配」大谷的代言品牌，Hugo Boss提供了好幾套衣服，大谷最終選了深藍色的衣裝、T恤、白色球鞋。

大谷在全壘打大賽首輪落敗後，許多人都擔心他在隔天還要先發，包括運動家隊歐森（Matt Olson）、洋基隊賈吉（Aaron Judge），都走到他的置物櫃，提醒大谷：「好好休息，明天還要先發。」

水原也談到對下半季的期待，在團隊方面，他期望天使可以挺住戰績，在楚奧特（Mike Trout）歸隊後一起爭取季後賽門票；個人方面，他希望大谷健康打完整季，私心為他設下62轟的目標，因為這將超越馬里斯（Roger Maris）的61轟。