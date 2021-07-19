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涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

MLB／小熊有意開大約挽留？貝茲：只專注於重返季後賽

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊隊2016奪冠班底即將拆夥，貝茲將於季末進入自由市場。 美聯社
小熊隊2016奪冠班底即將拆夥，貝茲將於季末進入自由市場。 美聯社

小熊隊2016奪冠班底即將拆夥，陣中主力包括瑞佐（Anthony Rizzo）、布萊恩（Kris Bryant）、貝茲（Javier Baez）等人都將於本季末進入自由市場，日前傳出母隊有意與貝茲達成續約共識的風聲，他本人今（19日）作出回應，表示自己只專注於比賽，不曾真正關注合約的事。

芝加哥小熊於2016年擺脫「光緒熊」標籤，一舉拿下世界大賽冠軍，當時還享受著新秀紅利的奪冠陣容，如今一一準備進入自由球員市場，而今球隊戰績不上不下，或許會在交易大限前以半季租約期間進行交易，以換取未來潛力新秀，不過母隊也不是沒有簽下延長合約的意向，日前就傳出他們對續約瑞佐與貝茲很感興趣。

先前美媒曾透露小熊開出總值1.8億的合約試圖留下貝茲遭拒，他在今日記者會中表示，不論交易或拿到一份新合約，他都準備好了，「我現在的目標就是拿回國聯中區冠軍寶座，並重返季後賽，其實我不曾認真關注過這件事。」

距離交易大限僅剩14天，目前小熊以46勝47敗名列國聯中區第3，日前才將外野手彼德森（Joc Pederson）交易至勇士隊的他們估計確定放棄本賽季，目前他們與分區龍頭釀酒人（56勝39敗）還有9場勝差。

芝加哥 記者會

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