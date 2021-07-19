MLB／打棒球也懂歐洲步？塔提斯驚人反射神經避免觸殺

教士今（19日）作客國民，6局時球隊以6：4領先，游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）攻佔二壘，在隊友敲出安打後，他一度想撐回本壘，不料回傳球馬上回到三壘，他趕緊掉頭，用「歐洲步」閃躲過了觸殺，展現他驚人的反射神經。

Always keep watch. Eventually the aliens will slip up and do something unhuman a little too nonchalantly. Then we'll know. 👽🛸



Watch "Fernando" apply this other-worldly evasive maneuvering.👀@PitchingNinja, like ⚔️s & 🍔🍔🍔s, we need to start tabulating these! pic.twitter.com/dJpJlt1yjN — Codify, Inc. (@CodifyBaseball) July 18, 2021

6局上，教士隊攻佔一、二壘，塔提斯敲出安打率先送回一分，緊接著他馬上發動盜壘衝上二壘壘包，下一棒的柯朗沃斯（Jake Cronenworth）再敲安，成功送回三壘的范姆（Tommy Pham），然而塔提斯也想趁機留回本壘，沒想到左外野手哈里森（Josh Harrison）的回傳比想像中快，向三壘補位的透納（Trea Turner）也趕緊飛撲試圖觸殺對方，只是矯捷的塔提斯露了一手秘密武器「歐洲步」，最後安全回壘。

終場教士以10：4戰勝國民，塔提斯也繳出單場5支4的超級猛打賞，本季打擊三圍來到.291/ .372/ .649，附帶28發全壘打及64分打點，是國聯MVP的有力人選之一。