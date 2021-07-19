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MLB／查普曼力挺國人抗爭 希望終結古巴共產主義

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
洋基隊查普曼。 法新社
洋基隊查普曼。 法新社

洋基隊今天在紐約主場以9：1擊敗世仇紅襪隊，開季對戰7連敗後終於拿到2連勝，古巴「守護神」查普曼（Aroldis Chapman）在球隊領先8分的情況下，9局上登板連續解決3人結束比賽。

洋基總教練布恩（ Aaron Boone）透露，查普曼表現回穩，下次有救援機會時，應會重新派他上場。

查普曼開季前23戰防禦率只有0.39，從6月11日起9次出賽表現時好時壞，合計5.2局失15分有14分自責，被揮出14支安打包括4支全壘打，期間防禦率是離譜的22.24。

他坦言，除了投球動作走掉，之前太有自信， 也為自己帶來麻煩，這段期間是生涯最糟的時期。

查普曼最近3次登板都未有救援機會，今天投10球解決3人，包括8顆直球、兩顆指叉球，最快球速飆到101英里，布恩很滿意他的投球，準備開綠燈讓他重新扛起滅火重任。

大聯盟明星賽上周落幕，查普曼最近表現不振，入選明星賽時被不少球迷砲轟，他也未出場投球，今天針對此事給了答案。

「到底要不要上場，我從一開始就有疑惑。」查普曼表示，他有向美聯明星隊教頭凱許（ Kevin Cash）反應， 自己不想登板，因為狀況不是很好。

查普曼本來不想參加明星賽，後來為了支援在古巴向政府抗議的民眾，決定站出來力挺，他說：「這是聲援國人的好機會，明星賽是焦點，會有很多人看。」

古巴因為疫情出現不少問題，民眾最近走上街頭抗爭，引發國際注目，查普曼和遊騎兵隊外野手賈西亞（Adolis Garcia）都在球帽寫上「SOS Cuba」出席明星賽；查普曼表示，這個政權已經統治國家超過60年，希望古巴共產主義能夠結束。

查普曼 洋基

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