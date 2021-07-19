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MLB／柳賢振完封遊騎兵奪68勝 追平王建民並列亞洲第6

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
藍鳥先發投手柳賢振對遊騎兵完投7局無失分，締造生涯第3場完封勝。 美聯社
藍鳥先發投手柳賢振對遊騎兵完投7局無失分，締造生涯第3場完封勝。 美聯社

藍鳥隊今天在水牛城主場對遊騎兵隊進行雙重賽，南韓左投柳賢振在首戰登板，獨撐7局只被揮出3支安打，率領藍鳥5：0獲勝；柳賢振投出生涯第3場完封勝，也是藍鳥本季首位9勝投手，生涯68勝紀錄追平台灣退役老將王建民，並列大聯盟亞洲投手第6。

藍鳥今天對遊騎兵兩戰全勝，加上第2戰10：0大勝，讓對方連續14局無法得分，戰績48勝42敗仍居美聯東區、外卡排名都排名第3，月底將搬回久違1年多的多倫多主場。

柳賢振首局只投4球快速解決對手，投完7局用83球完成任務，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）表示，柳賢振只要變速球投得好，就能破壞打者的節奏，因為他們不知道什麼球會投進來，更重要是他的控球夠好。

柳賢振也說，變速球投得不錯，能吸引打者出棒，就能活用球路，讓對方打不好。

大聯盟歷年只有13名亞洲投手投出50勝以上，依序是朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、黑田博樹（79勝）、達比修有、田中將大（各78勝）、王建民、柳賢振、岩隈久志（63勝）、陳偉殷（59勝）、前田健太（57勝）、松坂大輔（56勝）、金炳賢（54勝）、大家友和（51勝）。

達比修明天先發對決勇士隊，挑戰本季第8勝，有機會追平前田的勝場數。

柳賢振 藍鳥

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