MLB／變速球無法再騙大谷出棒 菜鳥吉伯特登板水手就贏

水手隊24歲菜鳥投手吉伯特（Logan Gilbert）今天登板先發，生涯第2次對決大谷翔平又投出1次三振、兩次保送，先發5.1局失兩分、狂飆9次三振，幫助水手7：4擊敗天使隊，也在客場贏得系列賽。

吉伯特6月7日首次對決天使，和大谷交手3次投出1K，另兩次保送紀錄包括1次故意四壞，今天對戰內容相同，大谷未從他的手中開轟，9局下才揮出兩分砲，本季第34轟出爐，不過無法挽回戰局，天使在3連戰只獲1勝2敗。

吉伯特面對大聯盟全壘打王，首局用82英里變速球騙到大谷揮空三振，3局下再次對決，投5球有4顆變速球，球速在77到79英里之間，全部偏外角，大谷完全沒揮棒等到保送，也造成滿壘，吉伯特三振下一棒瓦許（Jared Walsh）化解危機。

5局下，吉伯特再戰大谷，這次投6球包括直球、變速球、滑球，大谷很有耐心，最後兩顆85、82英里滑球都未出棒，又等到保送。

吉伯特投5.1局只被揮出4支安打，單場9K寫下生涯新高，本季戰績升至4勝2敗，重點是水手從5月26日對運動家隊之戰起，在吉伯特登板先發的比賽已經連贏9場，追平紅雀隊弗萊赫提（Jack Flaherty），並列本季大聯盟最佳紀錄。

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）2019年效力太空人隊時，球隊在他先發場次拿過13連勝，洋基也曾在派克斯頓（James Paxton）投球時，奪下11連勝，接下來3個球季未有任何球隊能在單一投手登板時連贏10場。