MLB／大谷滾地球跑成安打 網友驚嘆：他體內住著鈴木一朗

天使今客場面對水手，雖然終場以4：7落敗，日籍球星大谷翔平仍表現出色，單場3打數2安打附帶一支全壘打，其中還靠著過人的快腿將一壘方向滾地球跑成內野安打，讓網友大讚：「他體內住著鈴木一朗。」

Shohei Ohtani hit a ground ball to the first baseman and beat it out for an infield single.



His sprint speed was 30.0 ft/sec, which is elite! pic.twitter.com/424G2Bj295 — MLB Stats (@MLBStats) July 18, 2021

大谷翔平7局面對水手左投查勾伊斯（JT Chargois）時，瞄準第一顆好球帶內的曲球，勉強敲出一壘方向的強勁滾地球，但他不但沒有因此慢跑，反而全力衝刺，結果比一壘手法蘭斯（Ty France）的補防來得快，硬生生跑成一支內野安打。

天使隊主播也無法相信自己的眼睛，據大聯盟數據庫顯示，大谷翔平衝刺到一壘的速度來到每秒30英尺（9.14公尺），實屬聯盟頂級跑者等級，也讓網友嘖嘖稱奇的說：「他的體內還住著日本傳奇球星鈴木一朗」。