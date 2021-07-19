MLB／洋基球迷球砸紅襪外野手 大聯盟罰他終身禁入球場

昨（18）日「基襪大戰」一度引發球員與球迷間的衝突，一位洋基球迷朝著紅襪左外野手佛度戈（Alex Verdugo）丟球，砸中他背部，據悉該球迷已經被洋基與大聯盟列入黑名單，將終身不得進入30座球場看球。

A fan threw a ball at Alex Verdugo... pic.twitter.com/V8F55GE4fM — Justin Groc (@jgroc) July 18, 2021

昨日紅襪作客洋基，比賽進行到6局上，一名洋基球迷將手中的球砸向佛度戈後背，這讓他大為光火，一度中斷比賽進行。該名球迷最後被球場保全帶離現場，據紐約警察局發言人表示，他並沒有被警察逮捕。

洋基球團對外發表聲明：「我們欣賞球迷對比的熱情與精神，尤其是對上歷史世仇的系列賽，但對於魯莽、脫序以及針對對方球員的危險行為絕不容忍。洋基球場旨在保護球場每一個人的安全，範圍包括觀眾席上的觀眾以及球場上的球員，這是我們最重要的首要任務。」