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MLB／大谷要注意了！小葛雷諾急起直追 明星賽後連敲3轟

聯合新聞網 / 綜合報導
小葛雷諾（右）明星賽後表現火燙。 美聯社
小葛雷諾（右）明星賽後表現火燙。 美聯社

藍鳥隊新星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）過去幾年因身材失衡而陷入低谷，本季瘦身有成的他不但打出MVP等級的上半季，明星賽後也靠著表現證明自己並不是只有半季行情，下半季3戰他已敲出3轟，本季累積31支全壘打在聯盟僅次於天使隊大谷翔平的34轟。

藍鳥今於主場迎來對遊騎兵的雙重賽，首戰韓籍左投柳賢振力投7局無失分，與隊友接力完封對手以5：0獲勝；次戰的投手馬茲（Steven Matz）也有5局0失分的好表現，連兩場送給對手鴨蛋。

除了投手方面的亮點，小葛雷諾明星賽後3戰3轟的表現也令人嘖嘖稱奇，本季他出賽90場已經敲出31轟，成為藍鳥隊史最快達成此紀錄的球員。

藍鳥 小葛雷諾 柳賢振

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