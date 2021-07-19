MLB／遇槍擊事件休息區開門讓球迷避難 塔提斯：人性使然

國民球場外昨天發生槍擊事件，嚇壞正在比賽的球員、看球的球迷，3萬人逃竄的模樣有如末日，教士隊球員主動打開進入休息區的門，善舉獲得讚揚，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）對此表示，「當下再也沒有球員、球迷之分，我們都只是人，這是人性使然。」

作役打到6局上結束時，傳出好幾聲槍響，一時之間搞不清楚發生在場內或場外，大夥都很驚慌，幾名教士球員先進入觀眾席，將家人、朋友帶進休息區躲避，許多球迷也在此時進入場內，而包括塔提斯、馬恰多（Ｍanny Machado）等人在內，主動打開了進入休息區的門。

教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示，「能與這群男人在一起，我以身為教士的一員感到驕傲，他們衝出去、想到摯愛的家人們，接著也看到驚慌的球迷們，他們做了正確的事。」

教士投手帕岡（Emilio Pagán）的妻子和兩名女兒當時就在觀眾席上，「我唯一想的就是我的妻子、女兒安全嗎？我真的嚇壞了。」他的家人很快都在保護下進入休息區躲避。

國民陣營也做了幾乎相同的事，保全先引導球員家屬進入休息區，看到有球迷進入場內後，也協助他們到安全的區域躲避，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez ）還特別點名一名大聯盟職員塞威克（Brian Sedgwick）為大功臣。

馬丁尼茲表示，「這些人是我們的家人、我們的球迷，他們為了支持我們而來到這裡，這只是直覺反應，並不是太特別的事，我只是想要確保每個人都平安。」

馬丁尼茲也坦言，根本想不到球場會碰到這種狀況，「但當它發生了，這裡有3萬名球迷，有保全、有攤商，我想昨天在場內的每個人都應對良好，球迷也盡力保持冷靜了。」