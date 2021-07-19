MLB／大谷翔平34轟出爐 麥登：他不是累 只是揮棒機制跑掉

大谷翔平的下半季第一轟，終於在今天等到了！今天面對水手隊之戰，他單場3打數敲出2安打、有2保送，9局下敲出一發中外野兩分砲，本季第34轟出爐，天使終場以4：7輸球，總教練麥登（Joe Maddon）賽後也直指，大谷不是累了，而是揮棒機制跑掉。

上半季累積驚人的33轟，大谷去了一趟明星賽之旅後打擊走樣，前兩戰累積10打數只有1支安打、吞下6次三振，今天在3連戰最終戰續扛第2棒。

水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）首局連飆3K，包括大谷也是苦主，這也是他跨場連5打席被三振，但接下來大谷再也沒被解決。

連兩打席都獲保送後，大谷在第7局敲出一壘方向滾地球，與一壘手比速度，跑出一支內野安打，第9局將塞瓦德（Paul Sewald）掉在好球帶外的80哩超低滑球轟成兩分砲。

大谷開轟讓球迷鬆了口氣，麥登賽後仍被問到，出席全壘打大賽是否影響了大谷在下半季的表現，他回答：「某部分來說，他的揮棒機制確實有點跑掉，這也是為什麼我會這麼喜歡這支幾乎是打向中外野的全壘打，因為這是他一直在做的事。」

麥登表示，大谷的揮棒機制，確實看得出全壘打大賽的影響，疲勞倒是還好，更點名7局跑出內野安打就能說明這點。