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MLB／選秀狀元戴維斯當海盜 簽約金逾台幣1.8億

中央社 / 匹茲堡18日綜合外電報導
MLB選秀狀元捕手戴維斯，與匹茲堡海盜完成簽約。 美聯社
MLB選秀狀元捕手戴維斯，與匹茲堡海盜完成簽約。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB的2021選秀狀元捕手戴維斯，今天與匹茲堡海盜簽約。

根據大聯盟官網，現年21歲的戴維斯（Henry Davis）來自路易維爾大學（University of Louisville），獲得650萬美元（約新台幣1億8100萬元）的簽約金。

海盜總經理謝靈頓（Ben Cherington）表示：「我們去年夏天開始獵人頭，找到最佳球員對我們來說非常重要，我們也希望能找到合適的人才共同打拚，在匹茲堡打造一支克敵制勝的球隊，網羅戴維斯這個人選，我們非常興奮與榮幸且深具信心。」

身高6尺2吋（約188公分）體重210磅（約95公斤）的戴維斯，今年球季效力路易維爾大學期間出賽49場，共擊出15支全壘打與48個打點，打擊率3成70，根據大聯盟MLB.com的數據，他在今年的新秀排行榜排名第5。

自2016年費城費城人以610萬美元的簽約金網羅外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）以來，650萬美元是近幾年選秀狀元獲得的最低簽約價碼。

海盜 選秀

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