交易大限在即 且看小熊如何將奪冠功臣清零

在美國，芝加哥小熊隊一直是最受歡迎的球隊之一。雖然小熊沒有其他人氣強隊像是洋基、紅襪、道奇甚至同區勁敵紅雀（國聯奪冠次數最多球隊）那樣輝煌的奪冠史，而且過去時常看似有機會爭冠，卻總會以各種意想不到的方式敗北收場。然而美國人卻總是像慈母一樣溺愛這隻不爭氣的球隊，還給他們冠上「可愛的魯蛇」（Lovable Losers）之名。也因此當小熊終於在2016年粉碎「山羊魔咒」時，所有人都視為是灰姑娘般的美好童話故事並且同聲為之喝采。

然而故事中的灰姑娘可以跟王子從此過著幸福快樂的生活，立足大聯盟殘酷競爭中的小熊在奪冠後只有一條路好走——如何繼續連霸並建立起「小熊王朝」。當時也確實有許多人看好剛奪冠的小熊將來大有可為，畢竟他們的總舵手可是打破兩大魔咒的「天才IT總管」艾普斯坦（Theo Epstein），而且陣中主將一個比一個年輕。前一年獲選新人王，奪冠同年拿下MVP的三壘手布萊恩（Kris Bryant）當時才24歲。同年齡的還有才剛嶄露頭角就已被公認將成為聯盟最佳捕手之一的新人康崔拉斯（Willson Contreras）。打、跑、守全能且秀味十足的二壘手貝茲（Javier Baez）與生涯第二年就入選明星賽的游擊手羅素（Addison Russell）更分別只有23歲及22歲。就連老大哥一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）也不過26歲。

艾普斯坦有帶領紅襪、小熊贏得世界大賽冠軍的兩大豐功偉業，但是在去年季末還是敵不過現實戰績考量而下台。 歐新社資料照片

然而才剛化解山羊魔咒，小熊各種「花式輸球」的老毛病立刻復發。隔年雖然衛冕分區冠軍，但戰績大幅退步的小熊只在國聯排名第四。首輪好不容易險勝國民，馬上就在國聯冠軍賽被強大的道奇以4:1淘汰。下兩季小熊更是全無2016年王者之師的風範，不但例行賽打到最後關頭被釀酒人追平，加賽輸球將分區冠軍拱手讓人，緊接著又在一場定生死的外卡賽慘遭洛磯毒手。隔年更是直接被逐出季後賽門外。去年縮水賽季雖然重返榮耀奪回分區第一，外卡賽卻又以直落二被公認是軟腳蝦的馬林魚掃地出門。

一敗再敗重挫了小熊的銳氣，再加上主將隨著年資增長薪水不斷膨脹，就連艾普斯坦也似乎心灰意冷，乾脆推位讓賢給左右手霍耶（Jed Hoyer）接任總管。今年國聯中區明明積弱不振，但小熊顯然不思進取，先是破天荒地不跟重砲手史瓦柏（Kyle Schwarber）續約，又把成功復活的達比修有送到教士。即便新任總管霍耶拒不承認，所有跡象都顯示小熊距離重建只有一步之遙。自毀長城的小熊開季還打出38勝27敗的佳績並且六月大半月都位居分區第一，但隨之而來的一波11連敗馬上讓他們徹底死心。直接坦承不諱自己是個輸家，也準備做個賣家。

小熊不願意留下的史瓦柏(左)今年轉戰國民，上半季就打出25轟，而去年底換到教士的達比修上半季也拿了7勝，走了兩步大壞棋之後，小熊高層現在大概更想砍掉重練了。 美聯社

趁著明星賽休賽期間霍耶開了第一槍，先將季前簽來的外野手彼德森（Joc Pederson）交易給勇士，想當然爾這只是個開始。根據最新消息指出，大都會跟國民都對一、三壘跟外野三個位置都能守而且今年表現回春的布萊恩有興趣。同時小熊也已打起瑞佐跟貝茲的主意，雖說霍耶還打算最後一次嘗試與他們倆續約，但只要條件一談不攏，球季結束就將成為自由球員的兩人馬上會被送上貨架。甚至是還有兩年約在身的王牌投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）、終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）以及當家捕手康崔拉斯都有可能待價而沽。只要價碼對了，小熊就有可能在730交易大限前將自家養成的奪冠功臣全數「清零」。

小熊一壘手瑞佐(右)和二壘手貝茲(左)分別已經31歲和28歲，兩人打擊表現也都開始下滑，小熊急著想把他們早點出清。 歐新社資料照片

山雨欲來風滿樓，隨著交易大限逼近，下一個被送走的可能就是自己，小熊球員士氣能有多高也就可想而知。就連一向低調的康崔拉斯也忍不住公然開砲，怒斥連敗不止的全隊上下根本都在狀況外。不過儘管小熊結束連敗後稍有起色將勝率拉回五成。戰績仍遙遙落後分區第一的老對手釀酒人有8場之多。與力拼西區冠軍的三雄巨人、道奇及教士也有7場以上勝差。根據幾家數據分析網站的評測，如今小熊打進季後賽的機率只剩下不到6%（最樂觀的Baseball Prospectus也不過11%），想趁此時跳樓大拍賣也就情有可原。

小熊捕手康崔拉斯近年不但在蹲捕時受到不少傷害，打擊時又被狂丟觸身球，當年鐵打的身子現在恐怕也是開始要吃不消了，小熊也想趁他身價還不錯時來當交易籌碼。 歐新社資料照片

美國有句俗諺：「每個人頭上都有一個價碼（Everyone has their price）。」本質是金錢遊戲的職業運動尤其如此。如今小熊有如樹倒猢猻散，四年多前意氣風發的布萊恩、瑞佐、貝茲等奪冠功臣可能一一出走，看在球迷眼裡想必格外不是滋味。然而這幾年始終不上不下的小熊若想擺脫這尷尬的局面，也確實已經到了該大破大立的時間點。至於他們要花多長的時間才能重返2016年的短暫榮耀，就得看總管霍耶的交易手腕，能從中贏回多少籌碼了。