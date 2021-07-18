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MLB／史托林再見滿貫砲 海盜兩局海灌9分逆轉大都會

中央社 / 匹茲堡17日綜合外電報導
教士隊史托林滿貫砲。 美聯社
教士隊史托林滿貫砲。 美聯社

MLB海盜今天打完7局一分未得，以0比6落後，但包括史托林茲再見滿貫砲拿下的4分在內，他們在8、9兩局海灌9分，以9比7逆轉擊敗大都會

美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜今天在家迎戰紐約大都會，大都會的戴維斯（J.D. Davis）決心當「奧客」，在4上、6上各揮出一發2分砲，讓大都會打完6局以4比0領先海盜。

7上布蘭肯霍恩（Travis Blankenhorn）、麥尼爾（Jeff McNeil）的安打分別打進1分，讓大都會打完7局，取得6比0領先。

地主海盜8下終於反撲，連拿兩分後，狄佛（Wilmer Difo）的3分砲讓海盜追到剩下1分差距。

9上尼莫（Brandon Nimmo）中外野方向的陽春砲，讓大都會將領先拉開到2分。

落後2分的海盜，在9下2出局後，史托林（Jacob Stallings）在滿壘情況下，面對大都會後援投手迪亞茲（Edwin Diaz）的第一個來球就出手，他將那記97.8英里的四縫線速球轟出左外野全壘打牆。

靠著史托林茲這支再見滿貫全壘打，海盜以9比7後來居上擊退大都會。

大都會 海盜

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