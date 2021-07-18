MLB／鈴木清上節目談大谷 「玩遊戲就要創建這種球員」

大谷翔平本季的13場投手出賽，有7場與捕手鈴木清搭配，鈴木清上Let’s Talk Sports Podcast節目，訪問中談到大谷，大讚玩遊戲就要創建像大谷這樣的球員。

大谷在下半季在前兩戰熄火，合計10打數只有1支一壘打，吞下6次三振，全壘打數仍停留在明星賽前累積的33轟，20日的先發登板則將挑戰本季第5勝。

鈴木清受訪談到大谷，他說：「老實說，他就像創建出來的球員，如果你想在MLB The Show或其他遊戲上創造完美球員，大谷就是你該要創造的那種球員。」

鈴木清指出，「他能投到100哩，可以投出三振，也可以把球打到500呎遠，如果他想的話還能跑出40盜、打300支安打，他真的是很特別、很特別的球員，能參與他的比賽很有意思，當他上場打擊時，總是預期他會敲出全壘打。」

鈴木清還點出一項特別之處，「他很聰明！他會觀察打者、會持續調整，不會一直狂飆100哩球速，而是會解讀打者的揮棒，也會去注意自己的投球出手感覺，他的運動能力、天賦伴隨著才智，他真的是很優秀的選手。」