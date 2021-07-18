MLB／老天幫忙！洋基6局勝紅襪 中止對戰7連敗

經典「基襪大戰」本週在洋基主場上演，本季已經吞下對戰7連敗的洋基今靠著王牌柯爾（Geritt Cole）好投以及桑契斯（Gary Sanchez）與托瑞斯（Gleyber Torres）的背靠背全壘打，6局結束因雨裁定，以3：1拿下勝利。

柯爾明星賽後的第一場先發主投6局被敲5支安打失1分，附帶送出11次三振拿下本季第10勝，原本帶著1：0領先的紅襪於第5局時遭到勒梅休（DJ LeMahieu）帶有打點的安打追平比數，6局下半派上日籍投手澤村拓一上場救援，沒想到僅解決一人次就挨桑契斯與托瑞斯2發雨中開轟的全壘打退場，也讓他吞下大聯盟生涯第一個敗投。

6局結束後雨勢不減反增，幾經停賽後最終裁定本場洋基以3：1獲勝，也中止了他們本季對上紅襪的7連敗。