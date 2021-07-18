聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／老天幫忙！洋基6局勝紅襪 中止對戰7連敗
經典「基襪大戰」本週在洋基主場上演，本季已經吞下對戰7連敗的洋基今靠著王牌柯爾（Geritt Cole）好投以及桑契斯（Gary Sanchez）與托瑞斯（Gleyber Torres）的背靠背全壘打，6局結束因雨裁定，以3：1拿下勝利。
柯爾明星賽後的第一場先發主投6局被敲5支安打失1分，附帶送出11次三振拿下本季第10勝，原本帶著1：0領先的紅襪於第5局時遭到勒梅休（DJ LeMahieu）帶有打點的安打追平比數，6局下半派上日籍投手澤村拓一上場救援，沒想到僅解決一人次就挨桑契斯與托瑞斯2發雨中開轟的全壘打退場，也讓他吞下大聯盟生涯第一個敗投。
6局結束後雨勢不減反增，幾經停賽後最終裁定本場洋基以3：1獲勝，也中止了他們本季對上紅襪的7連敗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言