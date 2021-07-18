MLB／累了嗎？大谷單場4K 明星賽後10打數已吞6K

大谷翔平累了嗎？今天面對水手隊之戰，5打數沒有安打、還吞下4次三振，這是他本季第一次、大聯盟生涯第二次單場4K，天使終場以9：4擊敗水手。

水手由大谷的花卷東高校學長菊池雄星先發，大谷的第1打席面對82哩滑球出棒，形成飛球出局，接下來連兩打席都被學長三振，第6局面對後援投手史旺森（Erik Swanson），大谷再吞第3K。

天使前7局打完已取得7：1領先，第8局佛列契（David Fletcher）的二壘打再追加2分打點，大谷接續上場打擊，還是以三振收場，單場吞下4K為他來到大聯盟後第二次出現，前一次為2019年8月31日。

菊池壓制了大谷，卻繳出5局、失7分的欠佳內容、吞下第5敗，失分寫下本季新高，分別在第4局挨了第9棒梅菲爾德（Jack Mayfield）的陽春砲，第5局再遭瓦德（Taylor Ward）敲出兩分砲；天使打線以佛列契最燙，單場3安打貢獻5分打點。

大谷在明星賽後的兩場出賽，累積10打數只有1支安打，吞下6次三振，明天繼續對戰水手，尋求下半季首轟、本季第34轟；明星賽後的首場投手出賽，則排定於20日對上運動家隊。