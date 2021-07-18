MLB／越老越強！34歲老將林恩與白襪達成2年延長合約

34歲的白襪老將林恩（Lance Lynn）本季以9勝3敗、1.99的防禦率入圍明星賽，也於今天（18日）傳出與球隊簽下2年延長合約，其中還包括2024的球隊選擇權，他表示：「當你知道自己想待在哪支球隊時，進入自由市場是沒有意義的。」

林恩的職業生涯從紅雀隊起步，合計7年繳出72勝47敗，防禦率3.38的準王牌成績，2018年後分別轉戰藍鳥、雙城、洋基，防禦率卻一度破5，原本以為生涯就要走向下坡的他，2019年與遊騎兵簽下3年3000萬美元合約，再度迎來生涯第二春。

在遊騎兵的2個球季，他繳出16勝11敗、防禦率3.57的佳績，甚至在美聯塞揚獎的票選中獲得第5，季末戰績不佳的遊騎兵將合約僅剩1年的他交易至白襪，本季繳出的全明星等級身手更是不言而喻。

林恩今再與白襪簽下2年3800萬美元的延長合約，另附帶2024年1800萬的球隊選擇權，若屆時他表現不如預期，第3年也可以100萬美元買斷。