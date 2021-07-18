MLB／七月打擊才剛升溫 大都會林多進傷兵名單

季前與大都會簽下10年3.41億美元天價合約的游擊手林多（Francisco Lindor），季初前3個月表現不佳，7月至今總算打出成績，但在昨天（17日）的比賽中因打擊時感到不適退場，今消息傳出確定為右斜肌拉傷，雖暫時被放入10天傷兵名單，但真正歸隊時間仍未定。

林多季初一度面臨打擊低潮，4月打擊率甚至僅有不到2成的.189，5、6月雖略有起色，但成績仍不符他年均薪3400萬美元的身價，7月至今的12場比賽總算大爆發，打擊三圍.333/ .489/ .500，附帶2轟與10分打點，賽季打擊率升至.228，11支全壘打和36分打點。

然而紐約球迷並沒有高興太久，林多在昨天面對海盜的比賽中感到不適，他在一次打擊中退場，賽後失望地向媒體表示：「我生涯第一次碰上這種事，目前還沒有確切歸隊時間。」

身懷大約卻沒有打出成績，林多一度成為紐約媒體與球迷的眾矢之的，如今又再面臨傷病問題，大都會趕緊拉上小聯盟3A的布蘭肯霍恩（Travis Blankenhorn）填補輪值空缺。