MLB／洋基計畫讓史丹頓重返外野 需要他先變強化玻璃

將近兩年沒有守過外野，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）要做好上場跑一跑的心理準備了，總教練布恩（Aaron Boone）吐露有讓他守外野的計畫，玻璃般的體質得要進化為強化玻璃了。

史丹頓前一次守外野為2019年9月29日，由於頻繁的傷病史，去年23場、今年68場出賽都擔任指定打擊。

布恩今天賽前表示，「我們試著讓他在下周末的賽事可以上場守外野。」

洋基在明星賽後陷入群聚感染，6人因確診新冠肺炎進入傷兵名單，至少要10天才能歸隊，升上小聯盟球員助陣，目前外野人手無虞，但防範於未然、球團考慮隊形需要，仍希望史丹頓可以重拾外野守備。

布恩透露，其實史丹頓今年原本就已經增加外野守備練習分量，但隨後就在5月因四頭肌傷勢進入傷兵名單14天，而現在他們認為仍有必要讓他試著負擔外野守備。

布恩表示，守外野需要的場上肌耐力是完全不同的，「跑動、站立、跑回休息室、坐著、打擊、跑到外野，這是完全不同的，這也是為什麼我們在春訓會讓球員從3、4局的守備開始，接著5、6局，但我們現在沒有餘裕說『先讓他守個3、4、5局』這種話。」

史丹頓的傷病狀況仍是觀察重點，布恩將在接下來史丹頓的守備惡補計畫中，確認他的狀況、體能是否可以負擔每天的守備工作，才會放心將他放在外野奔跑。