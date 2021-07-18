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MLB／狄葛隆本季第5度傳傷情 這次是右前臂緊繃

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

狄葛隆（Jacob deGrom）成為地表最強投手的唯一阻礙，就是他自己的健康，這位大都會隊超級強投本季第5度傳傷情，這回是右前臂緊繃，原訂20日的先發也因此暫緩。

狄葛隆本季15場出賽，拿下7勝2敗、防禦率1.08，前一戰為明星賽前的7月8日，對釀酒人投7局失2分，原訂要在周二演出下半季首場出賽，今天卻傳出傷情。

總教練羅哈斯（Luis Rojas）表示，狄葛隆在明星周前、明星周期間的練投，都有感覺到類似的緊繃狀況，休息了幾天後，昨天再次嘗試練投，仍在投了10球後喊停。

這是狄葛隆本季第5次出現傷情，傷處各有不同，上個月是右屈肌肌腱傷勢。「我有跟他聊過，我問他這些傷勢是否有關聯，他說沒有。」羅哈斯表示，狄葛隆認為這次的緊繃狀況不同，「我不知道照完MRI後是否會有更多檢查，但我們必須找出他不舒服的原因。」

狄葛隆昨天已進行MRI核磁共振檢查，今天結果出爐顯示沒有結構性損傷。羅哈斯表示，球團對狄葛隆保持小心謹慎的態度，將會每日觀察他的狀況，「在他的緊繃感覺解除前，我們不會讓他投球。」

狄葛隆 大都會

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