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MLB／今日戰績表 大谷登板優質先發天使輸在牛棚砸鍋

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平先發6局8K。 法新社
大谷翔平先發6局8K。 法新社

MLB今日戰績表

雙城 3：2(8局) 白襪

雙城 3：5(7局) 白襪(雙重戰)

馬林魚 1：18 國民

紅襪 13：4 藍鳥

金鶯 6：1 光芒

大都會 15：11(11局) 紅人

遊騎兵 0：14 老虎

教士 (延賽) 勇士

小熊 3：4 紅雀

印地安人 3：8 太空人

天使 1：4 運動家

海盜 2：4 響尾蛇

巨人 7：2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:37 天使 vs. 運動家

07:05 馬林魚 vs. 國民

07:05 費城人 vs. 洋基

07:07 紅襪 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 光芒

07:10 大都會 vs. 紅人

07:10 遊騎兵 vs. 老虎

07:20 教士 vs. 勇士

08:10 印地安人 vs. 太空人

08:10 皇家 vs. 釀酒人

08:10 雙城 vs. 白襪

08:15 小熊 vs. 紅雀

08:40 水手 vs. 洛磯

09:40 海盜 vs. 響尾蛇

10:10 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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