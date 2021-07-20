MLB／今日戰績表 大谷登板優質先發天使輸在牛棚砸鍋

國民隊老將萊斯特（Jon Lester）已年屆37歲，除了投球功力漸漸走下坡，打擊也向來不是他的長項，不過在今日（20日）對上馬林魚的比賽，他同場展現二刀流的身手，不但主投7局無失分，打擊上還有3打數

2021-07-20 12:56