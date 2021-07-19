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MLB／今日戰績表 托瑞斯開轟洋基大勝紅襪

聯合新聞網 / 整理
洋基隊托瑞斯開轟。 美聯社
洋基隊托瑞斯開轟。 美聯社

MLB今日戰績表

馬林魚 2：4(10局) 費城人

馬林魚 4：7 費城人(雙重戰)

大都會 7：6 海盜

教士 10：4 國民

教士 7：8 國民

遊騎兵 0：5(7局) 藍鳥

遊騎兵 0：10(7局) 藍鳥

釀酒人 8：0 紅人

雙城 0：7 老虎

光芒 7：5 勇士

金鶯 5：0 皇家

太空人 0：4 白襪

巨人 1：2 紅雀

道奇 5：6(10局) 洛磯

印地安人 4：2 運動家

水手 7：4 天使

小熊 4：6 響尾蛇

紅襪 1：9 洋基

MLB明日賽程

時間 客場 主場

05:10 雙城 vs. 白襪

07:05 馬林魚 vs. 國民

07:07 紅襪 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 光芒

07:10 大都會 vs. 紅人

07:10 遊騎兵 vs. 老虎

07:20 教士 vs. 勇士

08:00 小熊 vs. 紅雀

08:10 印地安人 vs. 太空人

08:10 雙城 vs. 白襪(雙重戰)

09:40 天使 vs. 運動家

09:40 海盜 vs. 響尾蛇

10:00 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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