MLB／今日戰績表 托瑞斯開轟洋基大勝紅襪

在美國，芝加哥小熊隊一直是最受歡迎的球隊之一。雖然小熊沒有其他人氣強隊像是洋基、紅襪、道奇甚至同區勁敵紅雀（國聯奪冠次數最多球隊）那樣輝煌的奪冠史，而且過去時常看似有機會爭冠，卻總會以各種意想不到的方

2021-07-19 07:00