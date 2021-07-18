聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 道奇布勒成為隊上本季第二位10勝投手
MLB今日戰績表
雙城 0：1(7局) 老虎
雙城 4：5(8局) 老虎(雙重戰)
遊騎兵 (延賽) 藍鳥
印地安人 3：2 運動家
小熊 4：2 響尾蛇
馬林魚 2：2(10局上，延賽至明天凌晨1:05續戰) 費城人
教士 8：4(6局，延賽至明天凌晨1:05續戰) 國民
大都會 7：9 海盜
金鶯 8：4 皇家
釀酒人 ： 紅人
太空人 1：10 白襪
紅襪 ： 洋基
巨人 1：3 紅雀
光芒 0：9 勇士
道奇 9：2 洛磯
水手 ： 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 馬林魚 vs. 費城人
01:05 大都會 vs. 海盜
01:05 教士 vs. 國民
01:07 遊騎兵 vs. 藍鳥
01:10 釀酒人 vs. 紅人
01:10 雙城 vs. 老虎
01:20 光芒 vs. 勇士
02:10 金鶯 vs. 皇家
02:10 太空人 vs. 白襪
02:15 巨人 vs. 紅雀
03:10 道奇 vs. 洛磯
04:07 印地安人 vs. 運動家
04:07 水手 vs. 天使
04:10 小熊 vs. 響尾蛇
07:00 紅襪 vs. 洋基
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言