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MLB／今日戰績表 道奇布勒成為隊上本季第二位10勝投手

聯合新聞網 / 整理
道奇布勒成為隊上本季第二位10勝投手。 美聯社
道奇布勒成為隊上本季第二位10勝投手。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 0：1(7局) 老虎

雙城 4：5(8局) 老虎(雙重戰)

遊騎兵 (延賽) 藍鳥

印地安人 3：2 運動家

小熊 4：2 響尾蛇

馬林魚 2：2(10局上，延賽至明天凌晨1:05續戰) 費城人

教士 8：4(6局，延賽至明天凌晨1:05續戰) 國民

大都會 7：9 海盜

金鶯 8：4 皇家

釀酒人 ： 紅人

太空人 1：10 白襪

紅襪 ： 洋基

巨人 1：3 紅雀

光芒 0：9 勇士

道奇 9：2 洛磯

水手 ： 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 馬林魚 vs. 費城人

01:05 大都會 vs. 海盜

01:05 教士 vs. 國民

01:07 遊騎兵 vs. 藍鳥

01:10 釀酒人 vs. 紅人

01:10 雙城 vs. 老虎

01:20 光芒 vs. 勇士

02:10 金鶯 vs. 皇家

02:10 太空人 vs. 白襪

02:15 巨人 vs. 紅雀

03:10 道奇 vs. 洛磯

04:07 印地安人 vs. 運動家

04:07 水手 vs. 天使

04:10 小熊 vs. 響尾蛇

07:00 紅襪 vs. 洋基

球隊戰績表

太空人

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