MLB／今日戰績表 道奇布勒成為隊上本季第二位10勝投手

季前與大都會簽下10年3.41億美元天價合約的游擊手林多（Francisco Lindor），季初前3個月表現不佳，7月至今總算打出成績，但在昨天（17日）的比賽中因打擊時感到不適退場，今消息傳出確定為右斜肌拉傷，雖暫時被放入10天傷兵名單，但真正歸隊時間仍未定。

2021-07-18 10:30